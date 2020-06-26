Громадський активіст Сергій Стерненко продовжує оскаржувати запобіжний захід в апеляційному суді Києва. Він повідомив, що суду передали вже близько 50 заяв про особисту поруку.

В коментарі 24 каналу активіст також відзначив, що треба враховувати ті заяви, які були подані в першій інстанції. Тому що зараз мовиться вже про інші заяви. І додав, що вони продовжують надходити. Відтак сторона захисту передає їх до суду.

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Сергій Стерненко розповів, що сьогодні до будівлі суду знову нагнали велику кількість правоохоронців, Національної гвардії, судової охорони. Але зауважив, що людей пускають в судове засідання.

"Немає таких обмежень, які були минулого разу", – зазначив він.

Як повідомила журналістка 24 каналу, трансляцію судового засідання вивели на вулицю. І близько 35 представникам ЗМІ дозволили бути присутніми в суді.

Серед тих, хто прийшли підтримати активіста були, зокрема, колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун та ексбранець Кремля Володимир Балух.



Уляна Супрун прийшла підтримати активіста Сергія Стерненка / Фото 24 канал (Андрій Костюк)

Також Сергій Стерненко анонсував, що засідання суду може продовжитися до 20:00.

Що відомо про апеляцію Сергія Стерненка? Раніше Шевченківський райсуд Києва обрав для Сергія Стерненка запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб. Однак активіст з таким рішенням не погодився та подав апеляцію.



В апеляційній скарзі він заявив, що вважає, ніби суддя Володимир Бугіль порушив його права й неправильно застосував норми процесуального права. Також активіст вказав на можливе порушення під час призначення складу суду.

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