Стерненко заявив, що близько 50 заяв про особисту поруку передали до суду
Громадський активіст Сергій Стерненко продовжує оскаржувати запобіжний захід в апеляційному суді Києва. Він повідомив, що суду передали вже близько 50 заяв про особисту поруку.
В коментарі 24 каналу активіст також відзначив, що треба враховувати ті заяви, які були подані в першій інстанції. Тому що зараз мовиться вже про інші заяви. І додав, що вони продовжують надходити. Відтак сторона захисту передає їх до суду.
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Сергій Стерненко розповів, що сьогодні до будівлі суду знову нагнали велику кількість правоохоронців, Національної гвардії, судової охорони. Але зауважив, що людей пускають в судове засідання.
"Немає таких обмежень, які були минулого разу", – зазначив він.
Як повідомила журналістка 24 каналу, трансляцію судового засідання вивели на вулицю. І близько 35 представникам ЗМІ дозволили бути присутніми в суді.
Серед тих, хто прийшли підтримати активіста були, зокрема, колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун та ексбранець Кремля Володимир Балух.
Уляна Супрун прийшла підтримати активіста Сергія Стерненка / Фото 24 канал (Андрій Костюк)
Також Сергій Стерненко анонсував, що засідання суду може продовжитися до 20:00.
Що відомо про апеляцію Сергія Стерненка?Раніше Шевченківський райсуд Києва обрав для Сергія Стерненка запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб. Однак активіст з таким рішенням не погодився та подав апеляцію.
В апеляційній скарзі він заявив, що вважає, ніби суддя Володимир Бугіль порушив його права й неправильно застосував норми процесуального права. Також активіст вказав на можливе порушення під час призначення складу суду.
Справа Сергія Стерненка: найголовніше
- Громадського активіста Сергія Стерненка тричі намагалися вбити у 2018 році. Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Захищаючись, він смертельно поранив одного з нападників ножем.
- Підозру про умисне вбивство та носіння зброї Стерненку повідомили 11 червня, до цього часу мовилося про "самозахист".
- СБУ вважає, що активіст справді використав своє право на оборону, але потім догнав нападника і завдав йому смертельного удару.
- 15 червня суд обрав йому цілодобовий домашній арешт на 60 діб.