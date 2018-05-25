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Стерненко розповів про деталі нападу на себе та отримані поранення

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Сергій Стерненко розповів про деталі нападу на себе
Сергій Стерненко розповів про деталі нападу на себе / Life.pravda.com.ua

Одеський активіст, екс-очільник міського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко, на якого було скоєно напад і який вбив одного зі зловмисників, розповів, що наразі правоохоронці не повідомляли йому про підозру у скоєнні злочину.

Про це Стерненко розповів в ефірі UMN.

Активіст уточнив, що завдав нападнику смертельний удар ножем, відібраним у нього. Вбитий нападник проходить у відкритій справі як потерпілий.

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"Ми з Наташею, моєю дівчиною, йшли додому, на підході до будинку нас зустріли двоє людей, почали наносити удари, зокрема ножем. Вдалося відібрати ніж. Коли вони продовжили наносити удари, я намагався оборонятися, побачив, що нападник почав тікати. Один – в одну сторону, інший – в іншу. Я – за одним з них", – розповів Стерненко.

Він пробіг буквально метрів 30-40, впав, тримаючись за бік, і сказав, що дуже сильно поранений. Я викликав "швидку", тут же побачив, що у мене з руки кров бризкає. Приїхала "швидка". Вони замість того, щоб надавати першу медичну, почали нападати на Наталю, говорити що "не можна їх знімати, вони проти". Потім підійшли, мляво подивилися на чоловіка, сказали: "а, труп" і забрали мене,
– додав активіст.

Стерненко також розповів про ушкодження, які отримав внаслідок сутички з нападником. Так, у активіста досить сильно поранена рука, голова, перерізані вени, артерія та сухожилля. Чоловікові зробили операцію.

Нагадаємо, вночі проти 25 травня в Одесі двоє невідомих здійснили напад на активіста Сергія Стерненка. Чоловік зумів себе захистити та завдав смертельного удару ножем одному з нападників, іншому ж вдалося втекти. Згодом зловмисника затримали та оголосили про підозру у скоєнні злочину.

Хто такий Сергій Стерненко? Український громадський діяч, екс-член "Проводу" та екс-очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014-2017, псевдо "Берія"), активний учасник Революції Гідності, один із засновників "Народної люстрації". Стерненко постійно критикує місцеву владу Одеси та бореться проти незаконних забудов у місті, а також проти виступів українських зірок, що гастролюють Росією.

Теги: Новини України Жертви Сергій Стерненко Новини Одеси Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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