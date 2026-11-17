Агенти руху "Атеш" продовжують стежити за 43-ю залізничною бригадою Росії в Єкатеринбурзі. Вона задіяна у військовій логістиці окупантів.

Рух опору "Атеш" оновив фотоматеріали військового об'єкта та зафіксував присутність військових і рух транспорту на його території.

Чому стеження за 43-ою бригадою триває?

43-тя окрема залізнична бригада дислокується в Єкатеринбурзі ще з радянських часів. Раніше вона входила до складу 4-го залізничного корпусу.

Розташування бригади має стратегічне значення. У Єкатеринбурзі перетинаються сім основних залізничних напрямків, а через місто проходить один із ключових маршрутів Транссибірської магістралі. Ця транспортна мережа з'єднує промислові райони Уралу з центральною Росією та Сибіром.

За даними руху опору, спостереження підтвердило, що військова частина продовжує працювати. Агенти зафіксували військовослужбовців, працівників об'єкта та рух транспорту на його території.

Партизани зазначають, що ця бригада є частиною ширшої системи російської військової логістики. Тому вони продовжують стежити за її діяльністю та фіксувати зміни на території об'єкта.

Та сама бригада у Єкатеринбурзі / Фото "Атеш"

Раніше в русі опору вже публікували результати спостереження за 43-ою окремою залізничною бригадою. Тоді зазначалося, що вона пеціалізується на ремонті та обслуговуванні залізничної інфраструктури, організації військових перевезень і будівництві понтонно-мостових переправ у зоні бойових дій.