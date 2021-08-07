На стику України, Росії та Білорусі затримали нелегальних мігрантів: відео

На Чернігівщині, на стику кордонів із Росією та Білоруссю, затримали 7 нелегальних мігрантів. Вони прямували за межі України.

Все це відбувалося 6 серпня. Іноземці пробиралися через кордон поза пунктами пропуску. Їх зупинили на напрямку села Гірськ.

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Серед затриманих – 6 громадян Азербайджану та 1 грузин. Один із правопорушників не мав при собі документів. За попередньою інформацією, його розшукували через крадіжку на Одещині. Усіх іноземців затримали, правоохоронці встановлюють їхні особи та обставини правопорушення.

Посилена служба на кордоні

Після цього їх притягатимуть до відповідальності за спробу порушення державного кордону та порушення прикордонного режиму.

Прикордонники наголосили, що кордону з Росією та Білоруссю приділяють особливу увагу. На цих напрямках вони несуть посилену службу. У ДПСУ також звернули увагу на те, що затримати іноземців вдалося завдяки злагодженим діям співробітників Чернігівського загону.

Прикордонники затримали нелегальних мігрантів: дивіться відео ДПСУ