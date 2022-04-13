На стінах вели календар і писали імена загиблих: моторошне фото з підвалу школи в Ягідному

У селах Ягідне та Лукашівка, що на Чернігівщині, російські окупанти жорстоко вбивали людей. Рятувальники під час зачистки сіл знаходять тіла місцевих мешканців, яких розстріляли загарбники.

Під час окупації села Ягідне в підвалі школи тижнями перебували понад 300 людей.

До теми Окупанти на Чернігівщині жорстоко розстрілювали людей біля Вознесенської церкви

На стінах та дверях приміщення знайдено надписи з іменами людей, які загинули та дата їх смерті. Список налічує 17 імен. Також люди, які були змушені там ховатись, вели календар на стінах.

31 березня – дата, біля якої в настінному підвальному календарі написали: "Наші прийшли".

У Бучі проводять ексгумацію тіл з братської могили: відео