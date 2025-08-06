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24 Канал Новини світу Літак Віткоффа, ймовірно, вже вилетів до США, – ЗМІ
6 серпня, 16:46
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Літак Віткоффа, ймовірно, вже вилетів до США, – ЗМІ

Ярослав Погончук

Літак Gulfstream, на борту якого, ймовірно, може перебувати спецпосланець Трампа Стів Віткофф, вилетів із Москви. Раніше він провів тригодинну зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Авіаційні служби повідомили, що літак Gulfstream, на борту якого, ймовірно, перебуває Віткофф, вже вилетів з Москви.

Перед цим відбулася його п'ята зустріч з Путіним, яка тривала близько трьох годин. Помічник російського президента Юрій Ушаков повідомив, що коли Віткофф зможе доповісти Трампу про деталі своєї розмови із Путіним, тоді Кремль надасть більш детальний коментар з приводу переговорів.

Наразі Ушаков лише обмежився тим, що назвав їх "дуже корисною і конструктивною розмовою" про "українську кризу". Також він заявив про перспективи "можливого розвитку стратегічного співробітництва між Росією і США".

 