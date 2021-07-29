Справжній "киянин": у столиці помітили незвичний номерний знак у Volkswagen
Джерело:твітер Євгена Муджирі
У Києві на дорогах помітили авто із номерним знаком – "киянин". У соцмережах обговорюють незвичну машину.
Фото справжнього "киянина" опублікував у твіттері Євген Муджирі – співзасновник порталу про електромобілі Autogeek. Такий Volkswagen помітили у центрі столиці.
До теми Можна забрати: у Києві після негоди назбирали номерні знаки автівок
То ось ти який,
– іронічно підписав світлину її автор.
"Прописка" вже не важлива
У березні Міністерство внутрішніх справ створило та ввело у дію наказ, який передбачає зміни у реєстрації номерних знаків. Відтепер номери не залежатимуть від місця "прописки" власника транспорту.
Відповідно до наказу, визначення адміністративно-територіальної належності транспортного засобу буде за місцем здійснення реєстрації або перереєстрації.
Сервісні центри МВС видають номерні знаки лише своєї області. Натомість раніше це залежало від місця "прописки" власника.