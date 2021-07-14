У столиці проходить перший міжнародний форум щодо декарбонізації сталевої індустрії

14 липня у Києві розпочав роботу перший міжнародний форум "Декарбонізація сталевої індустрії: виклики для України", при партнерстві компанії Метінвест. На ньому ключові гравці галузі обговорюють перспективні технології зі скорочення викидів СО2 на виробництвах.

Учасниками форуму стали представники різних країн світу. Україна є учасником Паризької угоди та одним з лідерів світового виробництва сталі.

Новим викликом для українських виробників сталі став глобальний тренд зі скорочення викидів парникових газів у промисловості.

На форумі учасники обговорюють проблеми, пов'язані з декарбонізацією виробництва, наявні та перспективні технології, плани компаній зі скорочення викидів СО2 і необхідну взаємодію з державою в цьому напрямку.

Учасники форуму акцентують увагу на практичних аспектах впровадження нових технологій для зменшення викидів СО2 та переході на безвуглецеве виробництво сталі.