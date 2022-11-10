У столиці розробляють програму підтримки та реабілітацію захисників, – Віталій Кличко

Київрада на сьогоднішньому засіданні схвалила Концепцію реінтеграції та підтримки киян – ветеранів війни, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у війні з російським агресором.

Цей документ стане основою для формування майбутньої міської програми підтримки захисників та захисниць України. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Цікаво Наступного року більш ніж на 1 мільярд гривень зросте підтримка малозабезпечених киян, – Кличко

"Київ посідає одне з перших місць за кількістю ветеранів у країні. Різке зростання кількості ветеранів та членів їх сімей вимагає нового підходу в питаннях реінтеграції та соціалізації учасників бойових дій та членів їх сімей – створення єдиної системи ветеранської політики в місті. Схваливши Концепцію реінтеграції та підтримки киян-ветеранів, ми наближаємо Київ до найкращих світових стандартів із підтримки ветеранів та членів їх сімей. Також Концепція стане основою для формування нової міської цільової програми підтримки захисників та захисниць України", – сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що до моменту повномасштабного російського вторгнення в Києві нараховувалася понад 31 тисяча ветеранів АТО/ООС. Близько 400 киян-захисників загинули. На сьогодні близько 100 тисяч киян беруть участь у бойових діях. І вже 639 полеглих захисників-киян та 5 загиблих захисниць.

Концепція містить такі напрями, як медичне забезпечення та психологічна реабілітація, фізкультурно-спортивна реабілітація учасників бойових дій, у тому числі осіб з інвалідністю внаслідок війни, професійна адаптація і працевлаштування. Також Концепція передбачає створення "Київ мілітарі хабу" на базі "Центру допомоги учасникам АТО", популяризацію позитивного образу ветерана та цифрову трансформацію сервісів для учасників бойових дій.