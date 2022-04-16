У столиці Сербії відбувся проросійський шабаш з портретами Путіна

Тисячі сербів, розмахуючи російськими та сербськими прапорами та несучи фотографії Путіна, пройшли маршем по Белграду до російського посольства.

Мета акції

Метою цього шабашу було висловити протест проти спроб уряду Сербії дистанціюватися від Москви після її вторгнення в Україну. Участь в акції взяли багато представників ультранаціоналістичних організацій.

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Вони пройшли від центру міста до російського посольства, там вони випустили сигнальні ракети, заспівали російський та сербський гімни та вітали дві країни як братні народи.

Я прийшов на цей мітинг, щоб підтримати Росію і сказати голосне і чітке "ні" політиці влади Белграда, яка прийняла ганебне рішення проголосувати проти Росії в ООН,

– сказав один з учасників акції.

Протестувальники скандували "Ні НАТО" і "Серби і росіяни – брати", а також гасла проти президента Александара Вучича.

Відносини Сербії з Росією

Після початку війни Росії проти України Белград тричі голосував за резолюції Організації Об’єднаних Націй, які засуджували вторгнення та за припинення діяльності РФ в головному органі ООН з прав людини.

Однак, Сербія, яка майже повністю залежить від російського газу та нафти, відмовляється вводити санкції проти Кремля і підтримує регулярні рейси до Москви.

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