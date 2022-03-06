Столиця – форпост свободи у Європі та ми її не віддамо, – Кличко проїхався блокпостами Київщині

Мер Києва Віталій Кличко проїхався кількома блокпостами, які встановлені на в'їзді в місто. Він сказав, що столиця України зараз є форпостом свободи всієї Європи. Тому місто готується до облоги.

Мер зауважив, що за Київ будуть боротися до останнього. Тому місто вистоїть, якою б не була навала кремлівської орди.

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Яку підготовку в місті ведуть

Наразі запеклі бої тривають у населених пунктах біля Києва. Тому в місто акумулює всі ресурси для оборони столиці. Передусім зараз працюють, щоб було життєзабезпечення мешканців у складних умовах воєнного стану.

Наші військові, тероборона – в бойовій готовності й у рішучому настрої дати відсіч ворогу. Сказали, що захищатимуть Київ будь-якою ціною. Столиця України сьогодні – й форпост свободи всієї Європи,

– підсумував поїздку Кличко.

Він вкотре наголосив, що Київ ніхто не віддасть ворогу. Тому потрібно лише зберігати витримку, бо разом народ України вистоть.

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