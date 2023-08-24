Столиця за ініціативою Кличка виділила 250 мільйонів гривень допомоги розвідникам, – ГУР

Головне управління розвідки України отримає з міського бюджету Києва 250 мільйонів гривень. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю зброї та обладнання для розвідників.

Відповідне рішення було ухвалено за ініціативою мера Києва Віталія Кличка. Про це повідомило ГУР у своєму телеграм-каналі.

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250 мільйонів на допомогу розвідникам: Київ спрямує кошти для українських захисників

У Буданова зазначили, що кошти столичних платників податків влада виділила для Воєнної розвідки України у межах цільової програми "Захисник Києва". Ініціатива розрахована на 2022-2024 роки.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримає 250 мільйонів гривень з міського бюджету Києва. Депутати Київської міської ради днями проголосували за ініційоване міським головою Віталієм Кличком відповідне рішення. Перераховані фінансові ресурси будуть спрямовані на закупівлю зброї, військової техніки та обладнання з метою посилення ефективності бойових завдань, які цілодобово виконують українські розвідники на війні з російським агресором,

– йдеться в повідомленні ГУР.

Раніше повідомлялося, що за ініціативою Віталія Кличка Київ збільшив видатки на допомогу військовим у поточному році до 5 мільярдів гривень. Крім того, столиця виплатить понад пів мільярда гривень фінансової допомоги захисникам і захисницям України, а також їхнім сім'ям.