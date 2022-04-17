Столиця залишається ласим шматком для окупантів, – КМДА не радить повертатися у Київ

Кияни масово повертаються до столиці, внаслідок чого на в'їзді в місто навіть утворилися затори. У КМДА застерегли місцевих жителів, що повертатися у Київ – небезпечно.

У Києві є загроза ракетного удару

Перший заступник мера Києва Микола Поворозник заявив, що Київ залишається ціллю російських військових. Через це повертатися у Київ небезпечно.

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На жаль, столиця залишається для ворога ласою здобиччю, і з їх агресивних планів вона ніде не ділася,

– сказав він.

Заступник Кличка сказав, що КМДА закликає мешканців столиці поки що не повертатися у Київ. За його словами, у Києві є загроза ракетного удару та логістичні проблеми.

"По-перше, можливі ракетні, бомбові удари. З іншої сторони, місто понад місяць готувалося до охорони та оборони й сьогодні є певні труднощі в логістиці безпосередньо в самому місті. На це також потрібно звертати увагу", – зауважив Поворозник.

Він додав, що затори на в'їзді у Київ переміщаються у середмістя столиці.

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