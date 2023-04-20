НАТО готує для України підтримку літаків і бронетехніки, – Столтенберг на саміті міст і регіонів

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у Києві запевнив, що Альянс продовжить підтримувати Україну, зокрема надаючи військову допомогу. Столтенберг висловив впевненість, що Україна переможе у війні й зрештою стане частиною НАТО.

Відповідну заяву генсек НАТО зробив під час Міжнародного саміту міст і регіонів, пише 24 Канал. Столтенберг заявив, що наполеглива боротьба українців за свободу надихнула весь світ.

Дивіться також Нова глава у відносинах Україна – НАТО: Столтенберг і Зеленський зустрілись у Києві

Альянс надав Україні військової допомоги на 65 мільярдів євро

Він висловив співчуття за кожного українця, що втратив життя через війну з Росії. "Для мене була честь покласти вінки на меморіалі українським воїнам", – сказав генсек НАТО.

Столтенберг привітав мерів з Парижа, Таллінну, Утрехта та інших міст, які приїхали на саміт у Київ.

Україна має сильних друзів і НАТО теж є другом України. Коли ви будете потребувати – ми будемо поруч,

– додав він.

Столтенберг нагадав, що після того, як Росія у 2014 році анексувала Крим, Альянс мобілізував допомогу Україні, включаючи підтримку командного управління, логістики і модернізації ЗСУ.

За його словами, країни НАТО навчили десятки тисяч українських військових. Крім того, з лютого 2022 року Альянс надав Україні військової допомоги на 65 мільярдів євро.

Тепер ми готуємо підтримку літаків, броньованої техніки – вона змінить обстанову на фронті,

– заявив Столтенберг.

Він розповів, що відвідав Бучу, де був розчулений, побачивши докази жахливих злочинів Росії. Також генсек згадав про заміновані території, розмінування яких займе чимало часу. Столтенберг запевнив, що Україна не буде сама на цьому шляху.

Столтенберг у Бучі та Києві вшанував жертв війни / Фото пресслужба НАТО

"У НАТО ми фокусуємось на потребах України після війни", – сказав він і додав, що потрібно зробити все, щоб Росія ніколи не воювала з Україною.

Генсек повідомив, що НАТО працює над багаторічною ініціативою підтримки України, що допоможе нашій країні пройти від ери радянської техніки до зброї зразків НАТО.

"Українське майбутнє у НАТО", – наголосив Столтенберг і додав, що Україна не сама, оскільки Альянс поряд. "І ми будемо допомагати вам боротися проти агресії. Україна переможе!", – резюмував він.

Питання членства України в НАТО обговорять у Вільнюсі