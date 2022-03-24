Столтенберг заявив, що НАТО не буде розміщувати своїх військових в Україні

У Брюсселі завершився саміт Північноатлантичного альянсу. Лідери країн говорили про безпекову ситуацію в Європі та розглянули можливість запровадження миротворчої місії в Україні.

Під час пресконференції генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що НАТО підтримує Україну в боротьбі з Росією, проте відкинув запровадження миротворчої місії Польщі.

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Ми повинні бути об’єднаними, ми повинні надавати підтримку Україні, але водночас ми несемо відповідальність за те, щоб цей конфлікт не став повномасштабною війною між НАТО та Росією,

– сказав Столтенберг.

Він наголосив, що саме через це НАТО не буде розміщувати своїх військових на території України. Адже це єдиний спосіб не вступити в конфлікт з російськими військовими.

Раніше віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський заявляв, що в Україну потрібно ввести миротворчу місію НАТО, щоб допомогти у спротиві ворогам.

Ми поділяємо цінності й НАТО, і Євросоюзу. І ми говоримо про те, що, можливо, потрібно запроваджувати миротворчу місію на теренах України, щоб вона допомагала не лише в гуманітарних питаннях, але й боронила її землю,

– пояснював Качинський.

Водночас польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький повідомляв, що НАТО розгляне це питання, адже така миротворча місія могла б забезпечити спокій на частині території України.

Пресконференція Столтенберга після саміту НАТО: дивіться відео