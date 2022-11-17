Meta видалила сторінку "Телебачення Торонто" у фейсбуці через відео про українського історика

Адміністрація фейсбуку, що належить компанії Meta, видалила сторінку "Телебачення Торонто". Дивує, що "мову ворожнечі" знайшли у відео про відомого українського історика.

На сторінку було підписано 130 тисяч користувачів. Meta озвучила доволі дивні підстави видалення – через один з постів.

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Так, акаунт видалили через "мову ворожнечі" у відео про видатного українського історика Володимира Антоновича. У телеграмі "Телебачення Торонто" показали скрін із поясненнями фейсбуку.

Офігівайте разом з нами,

– мовиться у дописі.



Сторінку "Телебачення Торонто" видалили у фейсбуці / Скриншот

У відео розповідають, що Антонович – видатний історик, патріарх українського руху середини 19 століття. Він був учителем Грушевського, натхненником покоління націоналістів та борцем за українську ідею та ідентичність. Переглянути ролик можна на ютубі.

Чому Meta блокує пости українців

Експерт Мінцифри Антон Мельник розповів, щодо українських користувачів Meta часто приймає неправильні рішення – "false positive". Топ-блогерам, активістам, важливим людям блокують їхні акаунти або окремі пости. Тоді вони звертаються до Мінцифри, а вони відповідно подають Meta прохання подивитися. Дійсно, буває багато випадків, коли рішення – неправильні.

За словами Мельника, Meta недопрацьовує в українському питанні. Зараз з цим розбираються.

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