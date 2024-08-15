Лондон дозволив Києву використовувати свою зброю на Курщині, але висунув умову
Джерело:BBC
Британія була однією із тих країн, яка першою дозволила Україні використовувати свою зброю по території Росії. Тепер же стало відомо, що Лондон дав Києву "зелене світло" на застосування свого озброєння у Курській області, однак є одне "але".
У міноборони Британії вкотре підтвердили, що Україна може бити британською зброєю по території Росії, зокрема використовувати її для операцій всередині країни-агресорки.
Дивіться також Україна та Росія починають переговори про обмін полоненими в Курській області, – FT
Є "вето" на один із видів зброї
У відомстві наголосили, що передане озброєння має використовуватися відповідно до міжнародного права.
Водночас досі діють обмеження на застосування далекобійної зброї. Йдеться передусім про ракети Storm Shadow.
У Лондоні не давали добро на удари цими снарядами по Росії через страх ескалації.
Однак ці ракети стали б у великій пригоді для ЗСУ під час Курської операції. За словами аналітика з Міжнародного інституту стратегічних досліджень Брига Бен Беррі, Storm Shadow розроблений для того, аби проникати в бункери. Цілями цих ракет можуть бути командно-контрольні вузли, аеродромні установки, захищені укриття для літаків, бункери для боєприпасів, зокрема для плануючих бомб, радари та об’єкти ППО.
Нагадаємо, що раніше Німеччина заявила, що не проти використання Leopard 2 у Курській області.