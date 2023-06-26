"Майже безпомилково" вражали ворожу логістику, – Британія про ракети Storm Shadow на фронті
Джерело:Sky News
Британський міністр оборони розповів, що їхня зброя має "значний вплив" на перебіг війни в Україні. У цьому контексті він пригадав про ракети Storm Shadow.
Цю зброю Лондон передав Києву 11 травня 2023 року. Радіус дії цих ракет – 300 кілометрів.
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Що сказали у Британії про вплив їхньої зброї на війну
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на слуханнях у Палаті громад британського парламенту 26 червня заявив, що ракети Storm Shadow "мали значний вплив на полі бою" в Україні.
Наскільки мені відомо, їхня точність і здатність ефективно уражати ціль за задумом українців була майже безпомилковою,
– заявив глава Міноборони Британії.
За його словами, ця зброя "майже безпомилково" атакувала російську логістику.
Ба більше, "Європейська правда" процитувала слова Воллеса, що використання ракет Storm Shadow позначилось на матеріально-технічному забезпеченні й оперативно-тактичному контролі армії Росії.
"Це показує важливість уражання глибокого тилу, й ми заохочуємо міжнародних партнерів надати Україні свої системи дальнього ураження", – сказав Бен Воллес.
Коротко про ракети Storm Shadow
- Ракети Storm Shadow – це британсько-французька розробка, а саме – спільний проєкт компаній British Aerospace і Matra. Ракети мають дві основні модифікації та дальності ураження – до 250 кілометрів у експортному варіанті та до 500 – у базовому.
- Ці ракети можуть атакувати всю окуповану росіянами територію України. Натомість по території Росії ЗСУ не б'ють.
- Storm Shadow створена для прориву найпотужнішої ППО. Також вона може змінювати висоту та реагувати на зміни рельєфу.
- Бойова частина ракети – 450 кілограмів, тому вона може вражати високозахищені об'єкти. Зокрема, командні пункти, авіабази, склади палива та боєприпасів, бази зберігання техніки, кораблі та інші об'єкти ворога.