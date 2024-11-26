Скільки Storm Shadow/SCALP є в Британії, Франції й інших країн: в Defense Express проаналізували

В ЗМІ зʼявлялася інформація про те, що Британія чи Франція передають Україні нову партію крилатих ракет Storm Shadow / SCALP. Потрібно розуміти, скільки загалом цих ракет мають наші партнери.

Це важливо знати, адже кількість цих ракет, а також темпи їх виробництва, диктують скільки їх можуть отримати Повітряні сили України. Відповідне питання проаналізували в Defense Express, пише 24 Канал.

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Скільки Storm Shadow/SCALP має Британія, Франція та інші країни

Для відповіді на це питання в Defense Express зазначили, що необхідно підняти історію замовлень на ці ракети.

Перші контракти на них у 1997 році уклали Велика Британія, яка замовила 900 ракет Storm Shadow, та Франція – 500 SCALP. Також ще 200 одиниць таких ракет замовила Італія у 1999 році.

Крім цього, такі ракети замовляли країни, які навряд будуть їх постачати. Ідеться про Об'єднані Арабські Емірати, які у 1997 році замовили окрему підверсію цієї крилатої ракети під назвою Black Shaheen у кількості 600 одиниць. Грецію – 90 одиниць замовлених у 2000 та 2003 роках.

"Непідтверджена закупівля 200 ракет у 2006 році Саудівською Аравією. Катар, який у 2015 році замовив 140. Вважається, що певну кількість ракет могла замовити Індія у 2016 році разом із Rafale. А останнім замовником став Єгипет, який також отримав їх разом із замовленими французькими винищувачами у другій половині 2010-х.", – пишуть у виданні.

Загалом, якщо підсумувати всі відомі контракти, то ідеться про понад 2600 одиниць "плюс" невідома кількість для Індії та Єгипту. Водночас, як пишуть у Defense Express, виробник Storm Shadow / SCALP, європейський конгломерат MBDA, станом на 2017 рік офіційно повідомив, що загалом вироблено та замовлено близько 3000 ракет, а кількість наявних та майбутніх операторів – 9. Таким чином, збігається кількість операторів, включно з Саудівською Аравією, а також орієнтовна загальна кількість замовлених крилатих ракет.

Для України доступний наявний резерв лише з того, що є в арсеналі Великої Британії, Франції та Італії, тобто до 1600 ракет. З них невелику частину, можливо до 100 одиниць, використали під час різних операцій, починаючи з 2003 року в Іраку.

Але є ще два фактори, які необхідно враховувати.

Перший – це відновлення та обслуговування наявних ракет. Франція та Велика Британія замовили ремонт "середини життєвого циклу" у 2017 році з планом отримати перші відновленні крилаті ракети у 2020. Вочевидь, якщо навіть перші плани і не охоплювали всі ракети, то після 2022 року вони точно мали бути розширені.

Другий – це додаткове виробництво самих ракет. І скоріш за все, як пишуть в Defense Express, всі замовники отримували саме нові ракети, бо інакше, особливо Франція, яка постачала їх з Rafale, взагалі б залишилась без SCALP. А це означає, що "виробничі лінії Storm Shadow / SCALP у MBDA скоріш за все, як мінімум, "теплі" і виробництво цих крилатих ракет цілком може й вестись". Хоча ані Лондон, ані Париж, ані MBDA про додаткові замовлення на них не повідомляли. Також невідомі й теми їхнього виробництва.