Майже 1000 кілометрів від фронту: Сили безпілотних систем уразили ворожий корабель у Дагестані

Сили безпілотних систем ЗСУ вдарили по прикордонному сторожовому кораблю ворога у Дагестані. Також під атаку потрапили ЗРК "Тор", вузол стратегічного зв'язку Чорноморського флоту Росії та низка інших об'єктів окупантів.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Що вдалося уразити СБС 16 та 17 травня?

"Мадяр" зазначив, що протягом ночей 16 та 17 травня в оперативній глибині Птахи СБС завдали 186 вогневих уражень по 46 військових цілях та об'єктах на території Росії, а також у ТОТ Крим та окупованих частинах Донецької, Запорізької та Луганської областей.

Зокрема, серед уражених цілей були:

Прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410, населений пункт Каспійськ, Дагестан, Росія;

ЗРК "Тор-М2", населений пункт Західне, Луганська область;

Вузол стратегічного захищеного зв'язку Чорноморського флоту військово-морського флоту Росії, населений пункт Мирний, АР Крим;

Потяг з паливно-мастильними матеріалами, населений пункт Федорівка, Донецька область;

Портові крани, місто Бердянськ, Запорізька область;

Збори керівного складу 2-го саперного батальйону 91-го саперного полку Росії, місто Шахтарськ, Донецька область;

Командний пункт 9-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї загальновійськової армії Росії, місто Покровськ, Донецька область;

Пункт управління БпЛА та склад матеріально-технічного забезпечення ворога, населений пункт Селидове, Донецька область

Командний пункт 103-го мотострілецького полку 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Росії, населений пункт Бунге, Донецька область

Телекомунікаційні вежі, Запорізька область;

На кадрах, які оприлюднив командувач СБС, видно, як корабель під час руху по воді намагається відстрілюватися від безпілотника, але український дрон зміг наблизитися та вразити ціль. Корабель уразили приблизно за 986 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Уражений сторожовий корабель росіян та інші цілі у Росії та на ТОТ 16 та 17 травня / Відео з фейсбуку Роберта "Мадяра" Бровді

За словами "Мадяра", удари були виконані за координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем.

Що відомо про кораблі проєкту 10410?

Прикордонні сторожові кораблі проєкту 10410 "Світлячок" – це невеликі швидкі патрульні кораблі, які використовує прикордонна служба ФСБ Росії.

Розробник – суднобудівна фірма "Алмаз" (Росія, місто Санкт-Петербург). Будувалися вони на ВАТ "Східна верф" (місто Владивосток) та Ярославському суднобудівному заводі (місто Ярославль).

Ці кораблі призначені для охорони морського кордону, контролю суден у прибережній економічній зоні, захисту портової інфраструктури, боротьби з диверсійними групами та реагування на повітряні й надводні загрози в прибережних водах.



Сторожові кораблі проєкту "Світлячок" / Фото російських ЗМІ

За розмірами це відносно компактні кораблі – близько 50 метрів завдовжки, зі швидкістю до 30 – 32 вузлів, екіпажем приблизно 28 осіб і автономністю до 10 діб у морі.

Попри невеликі розміри, вони мають доволі серйозне озброєння для свого класу: 76-міліметрову корабельну гармату, 30-міліметрові автоматичні гармати, зенітні ракети ближньої дії, кулемети та гранатомети, а також засоби для боротьби з підводними цілями. Можуть використовувати ракети до радянського ЗРК "Ігла".

Фактично це універсальні прикордонні патрульні кораблі, які поєднують функції охорони, оборони та швидкого реагування у прибережній зоні.

До речі, ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман наголосив в етері 24 Каналу, що Україна у цілому виграла у росіян морську битву. Адже флот окупантів не може виконувати військові завдання, враховуючи невелику кількість кораблів.

Коли ще Сили оборони вражали ворожі судна раніше?

У Росії уночі 15 травня ціллю українських дронів стали малий ракетний катер та мінний тральник в пункті базування "Каспійск". Це у Дагестані, що за майже тисячу кілометрів від лінії фронту.

До цього 7 травня також у Каспійську ЗСУ уразили малий ракетний корабель проєкту "Каракурт", який міг запускати ракети "Калібр".