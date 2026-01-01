Є надія, що мир як ніколи можливий, – Зеленський про останню зустріч із Трампом

20-хвилинне відеозвернення Володимира Зеленського в новорічну ніч було майже повністю присвячене мирним перемовинам і геополітичним перипетіям. Президент знову сказав, що мирна угода готова на 90 відсотків.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського на Новий рік.

Дивіться також Трамп репостнув статтю, в якій ідеться, що Путін – великий брехун і вигадав атаку на резиденцію

Що розповів Зеленський про свої стосунки з Трампом?

Лідер держави підкреслив, що наміри Заходу "повинні стати гарантіями безпеки, а отже – бути ратифіковані". Це мають зробити Конгрес Сполучених Штатів, європейські парламенти та всі партнери.

Будапештський папірець Україну не влаштує. Мінська ювелірно виписана пастка Україні не потрібна. Підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну. Мій підпис стоятиме під сильною угодою. І саме про це зараз кожна зустріч, кожен дзвінок, кожне рішення. Щоб забезпечити всім сильний мир. Не на добу, тиждень чи два місяці – мир на роки. І тільки тоді це – дійсно успіх. України, Америки, Європи, насправді кожного народу, який хоче жити, а не воювати,

– наголосив Зеленський.

І саме цю думку він намагається донести Трампу. В 2025 році Зеленський зустрічався з Трампом 7 разів, у тому числі у Ватикані та Гаазі.

Новорічне привітання Зеленського повністю: дивіться відео

"Я казав про це президенту Трампу. Казав під час першої зустрічі, коли все могло закінчитися штормом для всіх нас (тобто після сварки в Білому домі в лютому – 24 Канал), і під час нещодавньої зустрічі, яка дає надію нам усім. На те, що мир близько, він… він як ніколи можливий. І ми здатні забезпечити це разом. І скажу чесно: було зовсім непросто досягти такої зміни градуса у відносинах України та Сполучених Штатів", – сказав президент.

Проте якщо в лютому 2025-го було багато гострих кутів, то остання розмова в Мар-а-Лаго в грудні засвідчила: без України нічого не вийде.

"Україна відстояла своє право голосу, і всі бачать, що Україна себе поважає, а тому поважають нас, поважають Україну", – вважає Зеленський.

Він також сказав, що на кожній зустрічі Трамп говорить про те, як сміливо борються українці.