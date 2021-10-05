Стоячи на колінах: роми, які побили ветерана АТО, публічно вибачились

Роми жорстоко побили ветерана АТО на Волині, думаючи, що такі вчинки зійдуть їм з рук. Однак так не сталось. Довелося вибачатись, ще й стоячи на колінах.

З проханням з'ясувати ситуацію до ветеранів звернулось керівництво територіальної громади, де роми скоїли побиття. Ті відреагували оперативно.

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Ба більше, залучили Нацполіцію та Службу безпеки України.

Вибачались на колінах

Ветерани під час розмови з ромами запропонували їм "здатися добровільно". З бандитами провели виховну роботу, а потім ті вибачались, стоячи на колінах.

На відео присутня нецензурна лексика та кадри, заборонені для вразливих людей.

Роми вибачаються на колінах: дивіться відео

Спочатку роми намагались втекти, однак усіх відшукали та змусили відповідати за свої дії. Усіх причетних до злочину забрала поліція.

Текст публікації Спілки ветеранів війни з Росією:

Керівництво територіальної громади, де так звані "роми" скоїли побиття ветерана АТО, звернулося з пропозицією до ветеранів та патріотів розібратися у ситуації.

Активісти "Основа Майбутнього" з ветеранськими спілками Волині вирушили до притону, де ховалася банда, але вони втекли за місто.

Після нетривалих переговорів етнічним бандитам запропонували здатися добровільно.

Вони приїхали, де з ними провели дуже переконливу виховну роботу. Опісля зняли вибачення.

На інцидент також зреагувала Нацполіція та СБУ, дуже багато силовиків приїхали, щоб забрати бандитів.

Один з нападників утік з селищної ради, але активісти "Основи" розпочали пошукову операцію та повернули мерзотника до решти.

Бандюків забрала поліція, чекаємо на слідство та суд.

Також активісти і громада уважно будуть стежити, аби їх не відмазали ліберальні продажні правозахисники, як це часто буває.