Страх українського заробітчанина: 18% шукачів роботи мають справу з шахраями

Для кожного знайти роботу за кордоном та адаптуватися у чужій країні після приїзду буває складно та непередбачувано. Навіть на початку – пошук роботи – 18% шукачів мають справу з шахраями або просто не перевіряють роботодавців.

Дані базуються на дослідженні, проведеному на замовлення асоціації компаній з працевлаштування за кордоном.

Директор Департаменту рекрутації компанії Gremi Personal Анна Джоболда вважає, що в багатьох присутній страх приїхати за кордон і бути обманутим, залишитися без заробітної платні, грошей. Особливо це помітно у людей, які їдуть до Польщі.

"І так, не будемо приховувати, що такі ситуації часом мають місце. Щодо другого страху – це попасти до роботодавця, який не коректно веде документи. І потім заробітчани стикаються з тим, що не можуть оформити потрібні документи", – додала вона.

Експерти ринку праці у Польщі часто дивуються тому факту, що українців не зупиняє навіть той факт, що шахраї пропонують захмарну оплату, яка не відповідає низькій кваліфікації позивача.

Чуємо від них: "Я бачив таке ж оголошення, але на вищу ставку". Вони їдуть там, де їм обіцяють. Але через деякий час повертаються до нас, бо зіштовхнулися там або з невиплатою зарплатні, або з тим, що їм некоректно вели документацію і потім вони не змогли продовжити своє перебування на території Польщі, – пояснила Анна Джоболда.