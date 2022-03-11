Страшна Росія не може перемогти Україну без "сирійських тапочників", – Арестович

11 березня 2022 , 17:06
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Джерело:

"Рада"

Розпочався третій тиждень героїчного спротиву українців проти російських окупантів. Ворогам завдають нищівних втрат, тож солдати, які ще залишилися в Росії, зовсім не хочуть їхати на "спецоперацію".

Президент країни-агресорки Володимир Путін дозволив відправляти на війну з Україною добровольців, зокрема із Сирії. Радник Офісу Президента Олексій Арестович розповів про причини такого рішення.

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Росія не може перемогти Україну

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Автор: Ольга Котів