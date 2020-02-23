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      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Страшна правда про Дебальцеве та погіршення ставлення до людей з Азії – відео тижня

      - Читать новость на русском
      Відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      У Києві показали документальний фільм "Перехрестя Балу"

      П'ять років тому українські військові залишили Дебальцівський плацдарм. Запеклі бої на ньому точилися з 21 січня до 18 лютого 2015 року. Нині Україна вшановує пам'ять захисників, які загинули в тих трагічних зимових боях. У музеї історії України у Другій світовій війні презентували експозицію присвячену Дебальцевому та відбувся спеціальний показ документального фільму "Перехрестя Балу".

      Дивіться відео: страшна правда про Дебальцеве

      Люди по всьому світу почали гірше ставитися до людей з Азії

      На коронавірус у світі захворіли 77 тисяч людей. І лише дві тисячі з них – за межами Китаю. Наразі Пекін заборонив своїм громадянам виїжджати у туристичні подорожі за кордон. Зараз кількість нових випадків захворювання поступово зменшується, а от проявів ксенофобії та негативного ставлення до людей з Азії стає більше. 

      Дивіться відео: коронавірус чи ксенофобія 

      Грецію та Іспанію накрили масові протести

      У грецькій столиці не курсує ані метро, ані міські автобуси, ані тролейбуси, а все через протести людей. А на півдні Іспанії фермери перекрили кілька місцевих автобанів – упродовж кількох годин рух трасами був заблокований.

      Дивіться відео: чому страйкують європейці

      Як Україна бореться з домашнім насильством

      В Україні від домашнього насильства потерпають приблизно 2 мільйони жінок. І лише менше третини – наважуються про це говорити та звертатися по допомогу. Це попри те, що на їхньому боці закон.

      Дивіться відео: які успіхи України на шляху до подолання домашнього та гендерного насильства 

      Казахсько-російська гречка

      Триває шостий рік війни з Росією. Обидві країни постійно розширюють взаємні санкції на ввезення товарів. Однак, на прилавках наших магазинів усе ще можна знайти товари з країни-агресора. Купуючи їх, ми з власної кишені спонсоруємо ворога, який пошматував нашу країну і досі вбиває наших захисників на Сході.

      Дивіться відео: чому на прилавках побільшало крупи з Росії

       

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      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Відео тижня Санкції Гречка Зерно Мито Україна – Росія Китай Греція Протести Дебальцеве
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