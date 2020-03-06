Страшна смертельна ДТП у Києві: машина на швидкості протаранила стовп – фото, відео

У Києві на перетині Повітрофлотського проспекту та вулиці Преображенської сталася смертельна ДТП в ніч проти 6 березня. Там автомобіль Subaru BRZ на великій швидкості влетів в електроопору. На жаль, пасажир загинув.

Ресурс "Інформатор" із посиланням на очевидців пише, Subaru на великій швидкості їхав проспектом. А поблизу перехрестя з вулицею Преображенською машину занесло на мокрій дорозі. У підсумку та знесла огороджувальні стовпчики та влетіла задньою частиною в стовп.

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Від такого сильного удару Subaru зазнав сильних механічних пошкоджень. Крім того, від травм загинув чоловік, що їхав на пасажирському сидінні. На вигляд йому було приблизно 25 років. Медики, що приїхали на місце інциденту, констатували смерть чоловіка.

Натомість водій серйозних травм не зазнав. За словами правоохоронців, явних ознак сп'яніння у нього не було. Деталі трагічної ДТП встановлює слідство.

Фото з місця смертельної ДТП на Повітрофлотському проспекті в Києві / Фото "Інформатор"

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До слова, нещодавно у американському штаті Вайомінг на шосе зіштовхнулися понад 100 автомобілів. Унаслідок аварії загинули щонайменше троє людей і ще десятки отримали травми.