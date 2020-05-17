Страшне зіткнення в Одесі: водія з понівеченого авто діставали рятувальники – фото, відео

В Одесі на 1-й станції Люстдорфської дороги сталася жорстка ДТП з потерпілими. У результаті двох людей доправили до лікарні. Крім того, щоб дістати з понівеченого авто одного з учасників аварії, довелося залучати рятувальників. Інцидент трапився приблизно 16:00 17 травня.

Деталі ДТП

Зіткнулися три автомобілі – BMW, Toyota та "Таврія". Про це повідомляє видання "Думская" з посиланням на патрульну поліцію Одеси.

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У результаті водія та пасажир "Таврії" доправили до лікарні

Очевидці, зі свого боку, кажуть, аби дістати одного з водіїв з понівеченого авто, знадобилася допомога рятувальників.

Причини інциденту встановлює слідство. Окрім поліції та представників ДСНС, на місці працювали медики.

Фото та відео з місця пригоди

Також видання опублікувало фото та відео наслідків ДТП.



На Люстдорфській дорозі сталася серйозна аварія з потерпілими / Фото: Думская



Зіткнулися 3 машини: BMW, Toyota та "Таврія" / Фото: "Думская"



У результаті двох людей госпіталізували / Фото: "Думская"

На кадрах видно понівечені авто, зокрема найбільше дісталося "Таврії". Крім того, сильно постраждала BMW.

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Дивіться відео з місця ДТП на Люстдорфській дорозі в Одесі

До слова, нещодавно у Харкові Lexus на пішохідному переході наїхав на 34-річну жінку. Потерпілу довелося діставати з-під коліс авто.