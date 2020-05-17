Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Страшне зіткнення в Одесі: водія з понівеченого авто діставали рятувальники – фото, відео

- Читать новость на русском
Моторошна ДТП на Люстдорфській дорозі в Одесі: подробиці
Моторошна ДТП на Люстдорфській дорозі в Одесі: деталі / "Думская"

В Одесі на 1-й станції Люстдорфської дороги сталася жорстка ДТП з потерпілими. У результаті двох людей доправили до лікарні. Крім того, щоб дістати з понівеченого авто одного з учасників аварії, довелося залучати рятувальників. Інцидент трапився приблизно 16:00 17 травня.

Деталі ДТП

Зіткнулися три автомобілі – BMW, Toyota та "Таврія". Про це повідомляє видання "Думская" з посиланням на патрульну поліцію Одеси.

Ще одна гучна ДТП Під Києвом у аварії загинули троє молодих людей: фото

У результаті водія та пасажир "Таврії" доправили до лікарні

Очевидці, зі свого боку, кажуть, аби дістати одного з водіїв з понівеченого авто, знадобилася допомога рятувальників.

Причини інциденту встановлює слідство. Окрім поліції та представників ДСНС, на місці працювали медики.

Фото та відео з місця пригоди

Також видання опублікувало фото та відео наслідків ДТП.

ДТП, Люстдорфська дорога, Одеса, кримінал, потерпілі
На Люстдорфській дорозі сталася серйозна аварія з потерпілими / Фото: Думская

ДТП, Люстдорфська дорога, Одеса, кримінал, потерпілі
Зіткнулися 3 машини: BMW, Toyota та "Таврія" / Фото: "Думская"


У результаті двох людей госпіталізували / Фото: "Думская"

На кадрах видно понівечені авто, зокрема найбільше дісталося "Таврії". Крім того, сильно постраждала BMW.

Зверніть увагу Аварія на трасі Київ – Харків: автомобіль повністю розтрощений, водій та пасажир дивом вижили

Дивіться відео з місця ДТП на Люстдорфській дорозі в Одесі 

До слова, нещодавно у Харкові Lexus на пішохідному переході наїхав на 34-річну жінку. Потерпілу довелося діставати з-під коліс авто.

Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Постраждалі Поліція Аварії та ДТП Кримінальні новини Новини Одеси Новини України
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
"Саакашвілі заразився коронавірусом": як працює фабрика фейків
сьогодні , 20:24 "Саакашвілі заразився коронавірусом": як працює фабрика фейків
Сергій Лещенко
Заручник COVID-19: неймовірна історія порятунку американського туриста
сьогодні , 18:53 Заручник COVID-19: неймовірна історія порятунку американського туриста
Анатолій Максимов
Суддя неправомірно змінила рішення: чому мати не бачить 5-тирічну доньку вже понад рік
сьогодні , 18:30 Суддя неправомірно змінила рішення: чому мати не бачить 5-тирічну доньку вже понад рік
Ірина Шиба