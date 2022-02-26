Страшні наслідки обстрілу в Сумах: відео

У мережі з'явилось відео наслідків обстрілу в Сумах. Місто охопили пожежі.

Суми обстріляли російські військові. По місту окупанти стріляли з реактивних систем залпового вогню "Град".

Увага. У Сумах після обстрілів спалахнули пожежі: є постраждалі

Про загрозу обстрілів у регіоні повідомили приблизно о 16:30. Після цього пролунали вибухи.

На відео чути крики людей, вони просять про допомогу.

Загиблі – не знаємо, швидкі, усі сюди,

– чути на відео.

Зазначимо, що бої за Суми тривають вже кілька днів. Також окупанти намагаються зайняти інші міста регіону. Одні з найзапекліших боїв – за Охтирку.