У страшній авіакатастрофі в Італії загинув один з найбагатших людей Румунії
Джерело:Mirror
У моторошній авіакатастрофі, що сталася 3 жовтня поблизу італійського Мілана, загинув румунський мільярдер Ден Петреску. У літаку також перебували його дружина, син та ще 5 осіб.
Відомо, що мільярдеру було 68 років. Ден Петреску був одним з найбагатших людей Румунії.
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Румунський мільярдер був забудовником. Його статки оцінювалися у приблизно 3 мільярди євро. Петреску також мав громадянство Німеччини. У моторошній аварії також загинули його 65-річна дружина та 30-річний син.
Що відомо про авіакатастрофу
На півночі Італії 3 жовтня невеликий приватний літак раптово влетів у будівлю, що перебувала на ремонті. Авіасудно вилетіло з аеропорту Лінате і прямувало до Сардинії. загалом на борту перебували 8 осіб:
- 2 пілоти,
- 5 дорослих,
- дитина.
Згодом стало відомо, що дитині був лише 1 рік. На жаль, ні малеча, ні будь-який інший пасажир не змогли вижити.
На півночі Італії зазнав аварії літак / Фото RaiNews24