У страшній ДТП загинула військовослужбовиця та ексдепутатка Ольга Бізіля

У ДТП на Закарпатті загинула українська військовослужбовиця, керівниця управління освіти, культури, молоді та спорту Чопської міської ради Ольга Бізіля.

Аварія сталась ввечері 11 березня на трасі Київ – Чоп між селами Абранка та Нижні Ворота Мукачівського району.

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Обставини смертельної ДТП

Як повідомили у поліції Закарпатської області, за кермом вантажівки був 26-річний мешканець Вінниці. Він не впорався з керуванням на слизькій дорозі, виїхав причепом на зустрічну смугу і зіткнувся зі Skoda, якою керував 30-річний житель села Білки Хустського району.

"Внаслідок ДТП водія легковика із травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні, його пасажирка – 55-річна мешканка міста Берегове, від отриманих травм померла на місці події. Водій вантажного автомобіля тілесних ушкоджень не отримав", – ідеться у повідомленні.



Водій легкового авто не впорався з керуванням / Фото Нацполіції

Зазначають, що водій вантажівки за кермом був тверезий. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Загинула Ольга Бізіля

У Чопській міській раді повідомили, що у цій ДТП загинула Ольга Бізіля, яка наразі служила у ЗСУ та саме поверталась з фронту додому.

Сьогодні вночі, повертаючись із фронту, у ДТП загинула керівниця Управління освіти, культури, молоді та спорту Чопської міської ради Ольга Бізіля, яка у 2022 році добровільно долучилася до лав Збройних сил України,

– повідомили в міськраді.

Там також зазначили, що Ольгу знали як привітну, життєрадісну людину, яка допомагала та підтримувала оточуючих.

"Вона турбувалася та піклувалася про освітні, культурні та спортивні заклади нашої громади, сприяла покращенню умов і якості праці та навчання. А після початку повномасштабного вторгнення пані Ольга турбувалася та піклувалася вже про здоров'я своїх побратимів та підтримувала їх", – ідеться у повідомленні.



В аварії загинула Ольга Бізіля / Фото з фейсбуку

Що відомо про загиблу військовослужбовицю