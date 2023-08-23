У страшну ДТП потрапила волонтерка Катерина Чижик: її чоловік Михайло загинув на місці

Волонтерка з Дніпра Катерина Чижик та її чоловік Михайло потрапили у моторошну аварію. Інцидент стався 21 серпня.

Як повідомила донька подружжя Дар’я, її батьки їхали до родичів у Кривий Ріг. Вітчим, якого дівчина багато років називає татом, помер на місці. Мати потрапила у важкому стані до реанімації немісцевої лікарні.

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Стан Катерини – стабільний

За словами Дар'ї, після перенесених операцій її мати отямилася. Зараз її стан – стабільний. Лікарі намагаються вселяти надію.

Прощання з Михайлом відбудеться 24 серпня в його рідному Кривому Розі. З міркувань безпеки, про час та місце родина повідомляє друзям і знайомим у особистих повідомленнях.

"Моє серце розбилося вщент"

Підтримати батьків Михайла Чижика можна на картку його мами: 4149499140595719 Козлова Галина Павлівна. Банка доньки Дар'ї - https://send.monobank.ua/jar/6T3fgj78gf.

Дар'я пригадує, хоча її батьки і їхали до Кривого Рогу, однак опісля мали намір разом поїхати додому до Дніпра. Там родина планувала зібрати речі доньки до університету у Львові. За словами дівчини, цей етап її життя мав стати новим, однак таким стане з інших причин.

Моє серце розбилося вщент. Воно досі продовжує це робити щосекунди,

– каже Дар'я.

Вона додає, що кохання її батьків могло б перемогти все, окрім часу, якого у них було замало.

Також дівчина подякувала всім за розуміння та підтримку.

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Катерина Чижик разом із чоловіком Михайлом і донькою Дар'єю / Фото з фейсбуку Дар'ї Чижик