Справа честі, – Данілов переконаний, що катів страченого українського військового знайдуть

Російські нелюди стратили українського воїна й виклади відео у мережу. Олексій Данілов заявив, що катів неодмінно знайдуть.

Ганна Маляр раніше зауважила, що Міноборони встановлює особи воєнних злочинців. Вони відповідатимуть за скоєне звірство. Секретар РНБО Данілов в ефірі телемарафону заявив, що знайти вбивць – справа честі, інформує 24 Канал.

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Наші спецоргани чітко розуміють, що їм потрібно робити. Більше того, для них це справа честі знайти цих людей. Я більш ніж впевнений, що це обов’язково буде зроблено, тому що це не можна пробачити,

– наголосив секретар РНБО.

Як на страту воїна відреагував президент Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що "є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають". Український лідер наголосив: відео страти воїна має бачити світ. Це – відео Росії, яка вона є. Кожен лідер має відреагувати. Україна нічого не забуде та не пробачить. Потрібен програш терору, вироки для вбивць та трибунал для держави-зла.

Український лідер наголосив: в Україні треба максимально зосередитися на фронті. Головна мета – перемогти.