Стратегічно ми вже перемогли, – у KSE вважають, що незабаром на економіку Росії чекає крах
Росії до дефолту залишився ще місяць. Через повномасштабну війну, яку вона розв'язала на території України, державі-агресорці незабаром кінець.
Адже у XXI столітті з таким набором санкцій не живуть. Про це в ефірі 24 каналу сказав керівник з політичних питань Київської школи економіки Павло Кухта.
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Путінській Росії майже кінець, – Кухта
За його словами, Росія гарантовано "посиплеться" через кілька місяців чи років. У країні відбуватимуться політичні зміни та стабілізація.
Путінській Росії фактично кінець. Ми стратегічно перемогли. Питання в тому, щоб ми зараз тактично перемогли,
– наголосив Кухта.
Він зауважив, що окупанти намагаються своїми діями дотиснути Україну – і гуманітарно, і економічно.
"Це впливає на нашу стратегію – що ми робимо, як ми маємо вийти з ситуації, щоб зупинити бої на нашій території, почати відновлюватися і спокійно дочекатися, аби Росія розвалилася", – додав Кухта.
На Росію чекає дефолт
Нагадаємо, що банківські холдинги Morgan Stanley та JPMorgan повідомили, що вже за місяць, 15 квітня, на Росію чекає дефолт.
Це станеться тому, що держава-окупантка не зможе розплатитися з боргами вчасно і в повному обсязі. Відтак держава стане "мертвою" для інвесторів.
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