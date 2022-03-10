Стратегічно ми вже перемогли, – у KSE вважають, що незабаром на економіку Росії чекає крах

Росії до дефолту залишився ще місяць. Через повномасштабну війну, яку вона розв'язала на території України, державі-агресорці незабаром кінець.

Адже у XXI столітті з таким набором санкцій не живуть. Про це в ефірі 24 каналу сказав керівник з політичних питань Київської школи економіки Павло Кухта.

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Путінській Росії майже кінець, – Кухта

За його словами, Росія гарантовано "посиплеться" через кілька місяців чи років. У країні відбуватимуться політичні зміни та стабілізація.

Путінській Росії фактично кінець. Ми стратегічно перемогли. Питання в тому, щоб ми зараз тактично перемогли,

– наголосив Кухта.

Він зауважив, що окупанти намагаються своїми діями дотиснути Україну – і гуманітарно, і економічно.

"Це впливає на нашу стратегію – що ми робимо, як ми маємо вийти з ситуації, щоб зупинити бої на нашій території, почати відновлюватися і спокійно дочекатися, аби Росія розвалилася", – додав Кухта.

На Росію чекає дефолт

Нагадаємо, що банківські холдинги Morgan Stanley та JPMorgan повідомили, що вже за місяць, 15 квітня, на Росію чекає дефолт.

Це станеться тому, що держава-окупантка не зможе розплатитися з боргами вчасно і в повному обсязі. Відтак держава стане "мертвою" для інвесторів.

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