Джо Байден запросив приблизно 110 країн на саміт із питань демократії та боротьби з корупцією. Серед запрошених – західні союзники, не запросили – Китай і Росію.

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Саміт мине 9 і 10 грудня, об'єднавши лідерів урядів, громадянського суспільства і приватного сектору. Учасники отримають глобальну платформу для оголошення зобов'язання чи ініціативи щодо, зокрема, протидії корупції.

Що відомо про саміт

Центр протидії корупції на глобальному саміті представлятиме наша виконавча директорка Дарина Каленюк. Вона виступить в панелі разом з міністром фінансів США.

В панелі, окрім них, буде ще кілька керівників держав та генпрокурорів. Проте головний спіч буде саме за міністром фінансів.

В американському уряді саме він відповідає за санкційну політику. Власне міністр фінансів США розкриє більше деталей саме санкційної частини антикорупційної стратегії Білого дому.



США опублікували стратегію боротьби з корупцією / Фото Getty Images

Найцікавіше буде про глобальний "візабан" для корупціонерів та ворогів реформ. Корупціонерам, "подельникам" олігархів та іншим ворогам реформ в'їзд на Захід має бути закрито.

Якщо ці люди заради брудного зиску стримують Україну від Заходу, то і самі не мають права здобутками цього Заходу користуватися. Не мають там відпочивати, вчити там своїх дітей чи лікувати батьків.

Ми в ЦПК активно просували посилення американцями цього інструменту. Ми хочемо, щоб він працював не лише в США, а й, наприклад, Європейському Союзі.

Мета виглядала фантастичною

Рік тому ми Центрі протидії корупції відкрили напрямок глобальної адвокації. Почали ми з просування інструментів протидії корупціонерам по всьому світу (з фокусом, звичайно, на українських).

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Рік тому ця наша мета виглядала фантастичною – сьогодні вона частина офіційної політики провідної держави світу. Цей інструмент заточать під швидке використання проти чортів середньої ланки (і, сподіваюся, членів їхніх родин). Таких як, наприклад, Олег Татаров і всі його подільники:

члени конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

судді Окружного адмінсуду Києва;

члени Вищої ради правосуддя.

Інструмент "візабану"

Очевидно, що інструмент "візабану" також спрямують на безпосередніх керівників цих діячів. Тих, які зараз роблять великі очі і пробують всіх обманути, що вони жодних вказівок, наприклад, Татарову не давали, і що це все його самодіяльність.

Ми в ЦПК прискіпливо супроводжуватимемо розгортання цього інструменту, що, думаю, займе не менше, ніж рік. Паралельно ми продовжимо нашу роботу з вже існуючими інструментами.

Наприклад, спробуємо зробити так, щоб олігарх Рінат Ахметов максимально дорого заплатив за просування своїми телеканалами російських наративів.



Ахметов дорого заплатив за наративи / Фото ФК "Шахтар"

Наслідки для Ахметова

Наприклад, на тижні ми оприлюднили аналіз того, як вустами пропагандистки Наталії Влащенко олігарх веде інформаційну війну проти України. Зробили ми це на шпальтах впливової американської площадки Atlantic Council.

Для розуміння, лише за літо Влащенко особисто чи її гості пропихали проросійські або антизахідні наративи в 30 з 40 випусках її телешоу. Повний аналіз ми вже передали зацікавленим інституціям. З нетерпінням чекаємо фінансових наслідків для Ахметова.

Наталія Влащенко (раніше чи пізніше) відпочиватиме не на Заході, а в такій милій їй Росії. Сподіваюся, що там же вона і житиме. Ми в ЦПК давно і системно боремося з олігархами та створеною ними порочною системою.

Ахметов загрожує Україні не більше від Ігоря Коломойського. З проблемами на Заході для останнього ми вже допомогли – допоможемо і Ахметову.

Олігархи – на стороні Росії

До речі, ви ж розумієте, на чий бік перекинуться обидва олігархи у випадку російського наступу? Про всяк випадок підкажу вам цитатою Коломойського: "Ми візьмемо 100 мільярдів доларів у росіян. Який найшвидший спосіб розв'язати проблеми і відновити стосунки? Тільки гроші".

Так само швидко на бік ворога перекинуться союзники олігархів в державі: усі ці ОАСК, ВРП, Татарови (з частиною Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України), збережені Арсеном Аваковим "мєнти" та інша наволоч.

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Проте найбільшу загрозу несуть саме олігархи: вони основа цієї порочної системи. Її основні вигодоотримувачі. Тож, на жаль, це далеко не останній блог, в якому розповідатиму вам про нашу з ними боротьбу.