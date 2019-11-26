Стратегія Мінекоенерго: що в Україні зроблять з енергетикою та екологією

Міністерство енергетики та захисту довкілля України підготувало програму дій на 2019-2020 роки, що складається з 27 кроків. Першочергові завдання – завершити анбандлінг "Нафтогазу", успішно пройти зиму та опалювальний сезон, перейти на відновлювальну енергетику і реформувати вугільну галузь.

Щодо завдань і розвитку відновлювальної енергетики, то існує проблема з дефіцитом гарантованого покупця. Але до кінця 2019 року в Мінекоенерго планують подолати цю проблему, розповів профільний міністр Олексій Оржель, представляючи програму дій свого відомства. А до квітня 2020 року в Мінекоенерго планують запустити аукціони для "зеленої" енергетики.

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У відомстві планують також стимулювати будівництво акумулюючих потужностей відновлюваної енергетики. Щодо реформування вугільної галузі, то Оржнль визнав, що 3 мільйони тонн вугілля, здобутих державною вугільною галуззю, аж ніяк не можна порівняти з сумами витрат.

Головним питанням є вирішення проблеми працевлаштування робітників вугільної галузі. Для цього планують запустити масштабну програму перекваліфікації.

Програма дій Мінекоенерго на 2019-2020 роки

Енергоефективність як національна ідея. Зокрема, на сьогодні розробляють законодавство за новим податком по СО2. За задумом міністерства, ці гроші підприємство зможе витрачати на підвищення власної енергоефективності.

як національна ідея. Зокрема, на сьогодні розробляють законодавство за новим податком по СО2. За задумом міністерства, ці гроші підприємство зможе витрачати на підвищення власної енергоефективності. Легалізація видобутку бурштину . Вже є законодавчі напрацювання. Оржель сподівається на позитивне голосування парламентом у 2 читанні.

. Вже є законодавчі напрацювання. Оржель сподівається на позитивне голосування парламентом у 2 читанні. Підготовка проєктів угоди про розподіл продукції (СРП) . Кожен такий проєкт СРП – це від 200 мільйонів доларів інвестицій.

. Кожен такий проєкт СРП – це від 200 мільйонів доларів інвестицій. До квітня 2020 року у відомстві планують затвердити бачення "зеленого" енергетичного переходу.

Протягом 2020 року в Мінекоенерго працюватимуть над інтегрованим планом по клімату і енергетиці до 2030 року і національним певним вкладом до Паризької хартії.

Цілий 2020 рік також працюватимуть над рамковою стратегією адаптації до змін клімату.

Ще в 2010 році планують розробити законодавство з обліку викидів парникових газів і озоноруйнувальних речовин.

У держбюджеті на 2020 рік закладені гроші для постійного моніторингу якості повітря. Тож Мінекоенерго займеться аналізом рівня забруднення повітря.

Тож Мінекоенерго займеться аналізом рівня забруднення повітря. Оцінка ризиків від глобальної зміни клімату в найвразливіших секторах і регіонах.

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Реформа екоінспекції.

Посилення прозорості процедури оцінки впливу на довкілля.

Сервісні електронні кабінети для прозорого доступу.

Єдине вікно скарг щодо приєднання.

Спрощення приєднання до електричних та газових мереж.

Вже до кінця 2019 року введуть обмеження використання пластикових пакетів . А з 2021 року в міністерстві планують зовсім відмовитися від таких пакетів.

. А з 2021 року в міністерстві планують зовсім відмовитися від таких пакетів. Ухвалення комплексних законів про відходи, які впровадять ієрархію поводження з відходами.

Протягом 2020 року ведуть заборона одноразового пластику.

Стимулювання будівництва сміттєпереробних заводів.

З 2019 року і аж по 2025 рік Мінекоенерго боротиметься з нелегальними сміттєзвалищами.

До кінця 2019 року підготують лоти для проведення конкурсів на спецдозволи на видобуток нафти і газу.

Створення інформаційного шару природно-заповідного фонду на сайті Геокадастр.

До кінця 2019 Оржель планує розібратися з питанням врегулювання заборгованості на ринку електроенергії. Щодо цього питання вже зареєстровано 5 законопроєктів.

Щодо цього питання вже зареєстровано 5 законопроєктів. Інвентаризація лісів.

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