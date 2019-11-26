Стратегія Мінекоенерго: що в Україні зроблять з енергетикою та екологією
Міністерство енергетики та захисту довкілля України підготувало програму дій на 2019-2020 роки, що складається з 27 кроків. Першочергові завдання – завершити анбандлінг "Нафтогазу", успішно пройти зиму та опалювальний сезон, перейти на відновлювальну енергетику і реформувати вугільну галузь.
Щодо завдань і розвитку відновлювальної енергетики, то існує проблема з дефіцитом гарантованого покупця. Але до кінця 2019 року в Мінекоенерго планують подолати цю проблему, розповів профільний міністр Олексій Оржель, представляючи програму дій свого відомства. А до квітня 2020 року в Мінекоенерго планують запустити аукціони для "зеленої" енергетики.
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У відомстві планують також стимулювати будівництво акумулюючих потужностей відновлюваної енергетики. Щодо реформування вугільної галузі, то Оржнль визнав, що 3 мільйони тонн вугілля, здобутих державною вугільною галуззю, аж ніяк не можна порівняти з сумами витрат.
Головним питанням є вирішення проблеми працевлаштування робітників вугільної галузі. Для цього планують запустити масштабну програму перекваліфікації.
Програма дій Мінекоенерго на 2019-2020 роки
- Енергоефективність як національна ідея. Зокрема, на сьогодні розробляють законодавство за новим податком по СО2. За задумом міністерства, ці гроші підприємство зможе витрачати на підвищення власної енергоефективності.
- Легалізація видобутку бурштину. Вже є законодавчі напрацювання. Оржель сподівається на позитивне голосування парламентом у 2 читанні.
- Підготовка проєктів угоди про розподіл продукції (СРП). Кожен такий проєкт СРП – це від 200 мільйонів доларів інвестицій.
- До квітня 2020 року у відомстві планують затвердити бачення "зеленого" енергетичного переходу.
- Протягом 2020 року в Мінекоенерго працюватимуть над інтегрованим планом по клімату і енергетиці до 2030 року і національним певним вкладом до Паризької хартії.
- Цілий 2020 рік також працюватимуть над рамковою стратегією адаптації до змін клімату.
- Ще в 2010 році планують розробити законодавство з обліку викидів парникових газів і озоноруйнувальних речовин.
- У держбюджеті на 2020 рік закладені гроші для постійного моніторингу якості повітря. Тож Мінекоенерго займеться аналізом рівня забруднення повітря.
- Оцінка ризиків від глобальної зміни клімату в найвразливіших секторах і регіонах.
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- Реформа екоінспекції.
- Посилення прозорості процедури оцінки впливу на довкілля.
- Сервісні електронні кабінети для прозорого доступу.
- Єдине вікно скарг щодо приєднання.
- Спрощення приєднання до електричних та газових мереж.
- Вже до кінця 2019 року введуть обмеження використання пластикових пакетів. А з 2021 року в міністерстві планують зовсім відмовитися від таких пакетів.
- Ухвалення комплексних законів про відходи, які впровадять ієрархію поводження з відходами.
- Протягом 2020 року ведуть заборона одноразового пластику.
- Стимулювання будівництва сміттєпереробних заводів.
- З 2019 року і аж по 2025 рік Мінекоенерго боротиметься з нелегальними сміттєзвалищами.
- До кінця 2019 року підготують лоти для проведення конкурсів на спецдозволи на видобуток нафти і газу.
- Створення інформаційного шару природно-заповідного фонду на сайті Геокадастр.
- До кінця 2019 Оржель планує розібратися з питанням врегулювання заборгованості на ринку електроенергії. Щодо цього питання вже зареєстровано 5 законопроєктів.
- Інвентаризація лісів.
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