Стратком ЗСУ показав перше відео з Антонівського мосту після нічного удару

Українські захисники завдали потужного удару по Антонівському мосту в Херсоні. Тепер міст закритий для руху. З'явилось перше відео мосту після нічного удару.

"Тепер тікати тільки пішки": як виглядає Антонівський міст

Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України показав, як виглядає Антонівський міст після філігранних ударів захисників.

Увага Антонівський міст могли атакувати саме тоді, коли окупанти переправляли ним техніку

Опубліковано перше відео з Антонівського мосту після нічного удару ЗСУ. Тепер тікати тільки пішки, або по воді. Бажаємо успіху,

– йдеться у повідомленні.

Удар по Антонівському мосту: коротко про головне

Перші повідомленні про ймовірні пошкодження мосту з'явилась ще ввечері 26 липня. Місцеві почали публікувати в соцмережі відповідні відео, де було чути потужні вибухи.

Вранці 27 липня цей факт підтвердили в Оперативному командуванні Південь. Зокрема, речниця Наталія Гуменюк зауважила, що "удари були філігранними". З якого озброєння ЗСУ вдарили по мосту вона не уточнила.

Водночас радник глави МВС Антон Геращенко повідомляв про використання американських РСЗВ HIMARS.

Окупаційні "влада" Херсонської області визнала удар по мосту, заявивши, що по ньому було випущено понад 10 ракет, а деякі з них нібито збили російські системи ППО. Водночас окупанти повідомили, що таки закрили міст для руху та брешуть, що це ніяк не вплине на хід війни.

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