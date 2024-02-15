Польські фермери закидали яйцями представництво Єврокомісії у Вроцлаві

15 лютого кілька сотень тракторів заблокували центр Вроцлава. Відомо, що фермери у столиці Нижньої Сілезії протестували проти Зеленого курсу.

Як розповідають журналісти, під час мітингу вони навіть закидали яйцями будівлю Єврокомісії. Крім того, деякі протестувальники запалили фаєри та петарди.

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Що відомо про протест фермерів

Розпочався цей мітинг о 10 ранку. Як зазначають організатори, очікувалося, що у ньому візьмуть участь до тисячі учасників. У планах фермерів було пройти від штаб-квартири Єврокомісії на вулиці Відок до воєводського та маршалківського управлінь, де кілька сотень тракторів стояли з самісінького ранку.

Як розповів перед полуднем Аркадіуш Філіповський з пресслужби мерії Вроцлава, "через кілька хвилин після початку організатор акції ухвалив рішення, на яке він має повне право, розпустити її". Він оголосив про це учасникам протесту через мегафон.

Відомо, що після 14:00 більшість фермерів, які у цьому протесті брали участь, покинули центр Вроцлава. Також повідомили, що завершилася блокада проспекту Яна III Собеського, яка тривала ще з п'ятниці 9 лютого.

У мерії Вроцлава повідомили, що у мітингу у четвер 15 лютого взяли участь близько 2 тисяч учасників. Їхня мета – виступити проти Зеленої угоди й обмежень на торгівлю тваринами. Фермери також вимагали обмежити торгівлю з Україною.

За наявною інформацією, деякі з учасників мітингу запалили фаєри. Також можна було почути звуки вибухів петард. А саму будівлю представництва Європейської комісії протестувальники закидали яйцями.

Протестувальники закидали будівлю представництва Єврокомісії яйцями: дивіться відео

Президент Нижньосілезької сільськогосподарської палати Вроцлавського повіту Вальдемар Мазурек зазначив, що організатори розганяли демонстрацію через порушення, які не повинні відбуватися.

Ми теж повинні поважати певні домовленості. Ми не знаємо, чому все вийшло з-під контролю,

– наголосив він.

Мазурек зауважив, що організатор ухвалив дуже правильне рішення, коли розігнав демонстрацію. Він зазначив, що "певні домовленості вислизнули" і що все мало мати інший вигляд.

За його словами, у кожного є свій вибір і кожен може висловити свою думку. Водночас його думка зовсім інша. Він підкреслив, що "агресія ніколи не розв'язує проблем". Зауважимо, що під час демонстрації також знищили банер "Солідарність з Україною". Його облили червоною фарбою та також закидали яйцями.