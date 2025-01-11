У Страсбурзі моторошне зіткнення трамваїв: постраждали десятки людей

На вокзалі Страсбурга у суботу, 11 січня, зіткнулися два трамваї. Внаслідок цього постраждали десятки людей.

На місці працюють рятувальні служби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFMTV.

Дивіться також Жінку затиснуло в автівці, а син – дивом вижив: в Італії в жахливій ДТП загинула українка

Які наслідки спричинила аварія

Аварія трапилася на зупинці "Центральний вокзал". Причиною стала помилка в перемиканні колій. Один із трамваїв випадково виїхав на іншу колію та зачепив інший.

Станом на 17:00 відомо щонайменше про 30 постраждалих, з них 15 доправили до лікарні. Наразі рух на лініях метро A, B, C перекрито. Екстрені служби закликають уникати районів Place des Halles, Gare, Boulevard du Président Wilson, щоб полегшити ліквідацію наслідків аварії.

Зіткнення трамваїв у Страсбурзі: відео

У соцмережах на відео свідка аварії можна побачити пошкоджені трамваї в тунелі. Ймовірно, через удар один із трамваїв зійшов з рейок.

Зазначимо, що Страсбург знову запустив свою трамвайну мережу у 1994 році. З того часу в місті не було жодної серйозної аварії.