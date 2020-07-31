У мережі з'явилася інформація про те, що "слуга народу" Андрій Стріхарський у ресторані напав на жінку. Нардеп інформацію спростував – мовляв, до бійки жодного стосунку не має.

Бійка у ресторані: що писали ЗМІ

Запис з камери спостереження одного з київських ресторанів опублікували на телеграм-каналі "ЗЕландія".

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На ньому зафіксували бійку. А ймовірним учасником конфлікту був депутат Андрій Стріхарський.

Стріхарський, що перебуває в неадекватному стані – під дією алкоголю або наркотиків, накинувся на відвідувачів ресторану,

– йшлося у повідомленні.

Депутат начебто напав на жінку. А пізніше за його командою охорона побила чоловіка, який намагався за неї заступитися.

У телеграмі не вказали назву ресторану, однак є дата ймовірного інциденту – 26 липня 2020 року.

Відео бійки, в якій міг брати участь Стріхарський

Як інцидент коментує сам Стріхарський

Нардеп у коментарях журналістам назвав інформацію наклепом. Каже, що жодного стосунку до бійки він не має.

Під час інциденту між іншими чоловіками на записі, який став приводом для наклепу, мене поряд не було – на той час ми з дружиною відійшли,

– заявив Стріхарський.

Ба більше – депутат переконує, що повернувшись, допоміг зупинити сутичку.

У "Джокера" своє пояснення

У телеграм-каналі "Джокер" пишуть, що "слуга народу" застав дружину з коханцем, тому й влаштував бійку. Чоловіком, з яким зраджувала дружина, виявився брат керівника ГУ НП Миколаївської області Сергія Шайхета – Ігор Шайхет.

"Джокер" також оприлюднив листування з нардепом, в якому той розповідає подробиці конфлікту.

Переписка "Джокера" зі Стріхарським

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