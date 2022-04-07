Стріляли на ураження: білоруські силовики спіймали групу "рейкових партизанів"

Згідно з даними МВС Білорусі, в ніч проти 30 березня за силової підтримки Спеціального загону швидкого реагування було затримано трьох громадян, які руйнували рейки біля населеного пункту Осиповичі.

Як повідомляє телеграм-канал "Союз залізничників Білорусі" затриманими виявилися Євген Мінкевич, Дмитро Клімов та Володимир Аврамцев. Вік "партизанів" від 27 – 28 років.

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Білоруські силовики обстрілюють тих, хто чинить супротив

Білоруське МВС заявило, що при затриманні підозрювані "чинили активний опір і намагалися втекти", через що по них відкрили вогонь. Внаслідок обстрілу один із хлопців потрапив до лікарні, ще один – отримав швидку допомогу на місці.



Фото затриманих / Фото "Радіо Свобода"

Представники правоохоронних органів розповідають, що за свою діяльність хлопці буцімто отримували одну тисячу доларів, однак про докази наразі не повідомляють.

У МВС зазначили, що будуть й надалі застосовувати зброю у боротьбі із "диверсантами".

У нас є точна оперативна інформація щодо осіб, які мають намір здійснити теракти на об'єктах залізничного транспорту. Найближчим часом їх буде затримано аналогічними способами,

– сказав перший заступник голови МВС.

"Кіберпартизани" та ByPol, визнані в Білорусі екстремістськими.

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