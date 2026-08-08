Переховувався у лісі 11 днів: на Буковині затримали чоловіка, який поранив двох поліцейських

Поліцейська спецоперація з розшуку озброєного чоловіка на Буковині завершилася затриманням. Зловмисник, який стріляв у правоохоронців, 11 днів переховувався у лісі, проте зрештою його розшукали.

Про це 8 серпня повідомила Національна поліція України.

Що відомо про затримання?

Після влаштованої стрілянини зловмисник втік і переховувався від правоохоронців у лісовому масиві.

Для пошуків та затримання озброєного втікача поліцейські розгорнули спеціальну операцію, до якої долучили аеророзвідку, спецпідрозділ КОРД, операторів БпЛА та військовослужбовців Нацгвардії. Правоохоронці встановили точне місцеперебування розшукуваного та затримати його.

Спецоперація з затримання озброєного стрільця: дивіться відео

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські виявили та вилучили набої. Речові докази направлено на проведення необхідних експертних досліджень,

– додали в поліції.

Наразі правоохоронці вирішують питання обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 28 липня в селі Їжівці поліція проводила обшук в будинку 54-річного чоловіка. Відбувались вони в межах справи за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Тоді чоловік відкрив вогонь з мисливської рушниці по двох правоохоронцях.

Унаслідок стрілянини поранених оперативників карного розшуку доправили до медзакладу, де вони перебувають досі.