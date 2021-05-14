На Миколаївщині дві групи осіб з'ясовували між собою спір за землю. Вирішити суперечку з допомогою слів не вийшло, отож у хід пішла вогнепальна зброя. В результаті двоє людей отримали поранення.

Як повідомили правоохоронці, стрілянина сталась у селі Новоінгулка. Конфлікт розпочався на полі між 2 групами осіб.

До теми На заправці під Коломиєю чоловік влаштував стрілянину: є поранені – фото

Двох потерпілих госпіталізували

Поранення отримали чоловіки – віком 53 та 30 років. Потерпілих довелось доставити до лікарні. Вони отримали поранення ніг

На місці інциденту працюють слідчі. Зброю, а це виявився карабін, вилучили та відправили на експертизу. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до розбірок та ввели у дію спеціальну операцію.

Кримінальні провадження порушили за хуліганство із застосуванням зброї та необережне поводження зі зброєю. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

У Києві стрілянина сталась через ревнощі

Зазначимо, що 12 травня стрілянина сталась і у Києві. Причина її – ревнощі. Двоє чоловіків з'ясовували стосунки на вулиці, під час цього пролунали постріли. Потерпілий опинився у лікарні, а іншого учасника сутички затримали.