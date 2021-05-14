На Николаевщине две группы лиц выясняли между собой спор за землю. Решить спор с помощью слов не получилось, поэтому в ход пошло огнестрельное оружие. В результате два человека получили ранения.

Как сообщили правоохранители, стрельба произошла в селе Новоингулка. Конфликт начался на поле между 2 группами человек.

К теме На заправке под Коломыей мужчина устроил стрельбу: есть раненые – фото

Двух пострадавших госпитализировали

Ранения получили мужчины в возрасте 53 и 30 лет. Пострадавших пришлось доставить в больницу. Они получили ранения ног.

На месте инцидента работают следователи. Оружие, а это оказался карабин, изъяли и отправили на экспертизу. Правоохранители устанавливают всех причастных к разборкам и ввели в действие специальную операцию.

Уголовные производства возбудили за хулиганство с применением оружия и неосторожное обращение с оружием. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В Киеве стрельба произошла из-за ревности

Отметим, что 12 мая стрельба произошла и в Киеве. Причина ее – ревность. Двое мужчин выясняли отношения на улице, во время этого раздались выстрелы. Пострадавший оказался в больнице, а другого участника столкновения задержали.