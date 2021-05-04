На автозаправке под Коломыей 3 мая неизвестный открыл стрельбу. Он ранил 2 человек и скрылся с места преступления. В данный момент полиция его задержала.

Мужчина скрывался у себя дома. Об этом сообщили в полиции.

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Стрельба возникла из-за конфликта, – полиция

В полиции рассказывают, что стрельба произошла в селе Черемхов, Коломыйского района. Вызов к ним поступил ориентировочно в 4 часа ночи 3 мая.

На автозаправке неизвестный мужчина открыл стрельбу, ранил двух человек и скрылся на автомобиле в неизвестном направлении,

– выяснили правоохранители.

На место происшествия выехали сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативная группа, криминалисты и оперативные работники.

"Предварительно сотрудники полиции установили, что на территории заправки было две компании, как вдруг между ними возник конфликт, во время которого злоумышленник произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону других", – рассказали следователи.

В результате стрельбы пострадали 2 местных жителя – 32 и 38 лет. Их отвезли в больницу. Нарушитель же скрылся с места преступления.

Правоохранители задержали предполагаемого преступника

После осмотра места происшествия, опроса свидетелей и очевидцев, просмотра камер видеонаблюдения, следователи установили марку автомобиля, на котором скрылся злоумышленник.



Следователи задержали мужчину дома / Фото Нацполиции

Впоследствии они нашли и задержали нападавшего дома. Им оказался 33-летний житель Коломыи.



Полиция задержала подозреваемого в преступлении / Фото Нацполиции

"Правоохранители изъяли оружие, вещественные доказательства и направили все на экспертизу", – рассказали в полиции.



Нападавший ранил 2 местных жителей / Фото Нацполиции

Важно! Уголовное дело открыли из-за хулиганства. Если вину мужчины докажут, то ему грозит лишение свободы на 3 – 7 лет.

В полиции говорят, что вскоре задержанному сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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