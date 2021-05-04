На заправке под Коломыей мужчина устроил стрельбу: есть раненые – фото
На автозаправке под Коломыей 3 мая неизвестный открыл стрельбу. Он ранил 2 человек и скрылся с места преступления. В данный момент полиция его задержала.
Источник:Полиция Ивано-Франковской области
Мужчина скрывался у себя дома. Об этом сообщили в полиции.
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Стрельба возникла из-за конфликта, – полиция
В полиции рассказывают, что стрельба произошла в селе Черемхов, Коломыйского района. Вызов к ним поступил ориентировочно в 4 часа ночи 3 мая.
На автозаправке неизвестный мужчина открыл стрельбу, ранил двух человек и скрылся на автомобиле в неизвестном направлении,
– выяснили правоохранители.
На место происшествия выехали сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативная группа, криминалисты и оперативные работники.
"Предварительно сотрудники полиции установили, что на территории заправки было две компании, как вдруг между ними возник конфликт, во время которого злоумышленник произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону других", – рассказали следователи.
В результате стрельбы пострадали 2 местных жителя – 32 и 38 лет. Их отвезли в больницу. Нарушитель же скрылся с места преступления.
Правоохранители задержали предполагаемого преступника
После осмотра места происшествия, опроса свидетелей и очевидцев, просмотра камер видеонаблюдения, следователи установили марку автомобиля, на котором скрылся злоумышленник.
Следователи задержали мужчину дома / Фото Нацполиции
Впоследствии они нашли и задержали нападавшего дома. Им оказался 33-летний житель Коломыи.
Полиция задержала подозреваемого в преступлении / Фото Нацполиции
"Правоохранители изъяли оружие, вещественные доказательства и направили все на экспертизу", – рассказали в полиции.
Нападавший ранил 2 местных жителей / Фото Нацполиции
В полиции говорят, что вскоре задержанному сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения. Сейчас продолжается досудебное расследование.
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