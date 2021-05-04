На заправці під Коломиєю чоловік влаштував стрілянину: є поранені – фото
На автозаправці під Коломиєю 3 травня невідомий вчинив стрілянину. Він поранив 2 людей та втік з місця злочину. Наразі поліція його затримала.
Джерело:Поліція Івано-Франківської області
Чоловік переховувався в себе вдома. Про це повідомили у поліції.
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Стрілянина виникла через конфлікт, – поліція
У поліції розповідають, що стрілянина відбулась у селі Черемхів, Коломийського району. Виклик до них надійшов орієнтовно о 4 годині ночі 3 травня.
На автозаправці невідомий чоловік вчинив стрілянину, поранив двох людей та втік на автомобілі у невідомому напрямку,
– з'ясували правоохоронці.
На місце події виїхали працівники патрульної поліції, слідчо-оперативна група, криміналісти й оперативні працівники.
"Попередньо працівники поліції встановили, що на території заправки було дві компанії, як раптом між ними виник конфлікт, під час якого зловмисник здійснив декілька пострілів з травматичного пістолета у бік інших", – розповіли слідчі.
Внаслідок стрілянини постраждали 2 місцеві мешканці – 32 та 38 років. Їх відвезли в лікарню. Порушник же втік з місця злочину.
Правоохоронці затримали ймовірного злочинця
Після огляду місця події, опитування свідків й очевидців, перегляду камер відеоспостереження, слідчі встановили марку автомобіля, на якому втік зловмисник.
Слідчі затримали чоловіка вдома / Фото Нацполіції
Згодом вони знайшли та затримали нападника вдома. Ним виявився 33-річний мешканець Коломиї.
Поліція затримала підозрюваного у злочині / Фото Нацполіції
"Правоохоронці вилучили зброю, речові докази та направили все на експертизу" – розповіли в поліції.
Нападник поранив 2 місцевих мешканців / Фото Нацполіції
У поліції кажуть, що невдовзі затриманому повідомлять про підозру, а суд обере запобіжний захід. Наразі триває досудове розслідування.
Коротко про останні кримінальні події:
- 4 травня у Києві спіймали тричі позбавленого прав водія під наркотиками. У нього в машині знайшли гранату.
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