Стрілянина у Києві сталася через припарковане авто: перші офіційні подробиці

Поліція встановила причину стрілянини у Голосіївському районі Києва, яка сталась сьогодні ввечері. Конфлікт спалахнув між двома чоловіками через припарковане авто одного з них.

Як повідомили в поліції, між учасниками виникла бійка, у ході якої водій транспортного засобу із зареєстрованої зброї травматичної дії здійснив декілька пострілів у бік опонента.

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Так, близько 19:10 до правоохоронців надійшла інформація про стрілянину на прибудинковій території в одному зі столичних житлових комплексів.

"Попередньо встановлено, що між двома чоловіками відбувся конфлікт через припарковане авто одного з них. Надалі між учасниками виникла бійка, під час якої водій транспортного засобу із зареєстрованої зброї травматичної дії здійснив декілька пострілів у бік опонента", – йдеться у повідомленні.

Унаслідок стрілянини є постраждалий

У ході стрілянини тілесні ушкодження отримав місцевий мешканець 1975 року народження. Зазначають, що чоловіка госпіталізували до медичного закладу, йому надають необхідну допомогу.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею – хуліганство. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.