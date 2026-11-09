"Смерть не зупинить слідство": прокуратура про розслідування теракту у Кракові

Нападник, який вчинив стрілянину в центрі Кракова, помер уранці 9 листопада в лікарні. Польські слідчі продовжать встановлювати мотиви злочину та можливі зв'язки фігуранта попри його смерть.

Про це у коментарі PAP заявив прокурор Національної прокуратури Польщі Ерік Стаселяк.

За словами прокурора, смерть Міхала Оксинського унеможливлює проведення процесуальних дій безпосередньо щодо нього. Зокрема, йдеться про висунення обвинувачень та обрання запобіжного заходу.

Водночас розслідування продовжиться, оскільки перебуває на початковому етапі. Слідчі мають допитати всіх визначених свідків, зібрати та проаналізувати докази, щоб з’ясувати мотиви нападника та його можливі зв’язки.

В іншому – провадження триватиме, оскільки ми перебуваємо на ранній стадії. Наразі провадження триває понад 24 години, а для аналізу є дуже багато доказів,

– зазначив Стаселяк.

Як уточнила речниця Малопольської поліції Катажина Цисло, Міхал Оксинський помер у медичному закладі приблизно о 4:30. Його стан від моменту госпіталізації після стрілянини лікарі називали критичним.

Воєвода Малопольського воєводства Кшиштоф Ян Клечар підтвердив, що підозрюваний помер у лікарні, незважаючи на тривалі спроби хірургів врятувати йому життя.

Стан підозрюваного з моменту його доставки до лікарні був важким, його оцінювали як критичний. Незважаючи на кілька операцій – ми знаємо, що їх було щонайменше три, – о 4:30 було констатовано його смерть, і це інформація, яку я можу підтвердити,

– сказав воєвода.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, напад стався 7 листопада на Головному Ринку Кракова. 24-річний стрілець заїхав на автомобілі на площу та відкрив вогонь з автоматичної зброї по перехожих, убивши шістьох людей та поранивши 16 осіб.

Нагадаємо, раніше ми писали, що серед постраждалих опинилися двоє поліцейських, один із яких досі перебуває у важкому стані. Загалом у лікарнях міста продовжують надавати допомогу 15 пораненим.