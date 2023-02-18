У Кривому Розі сталася перестрілка: поліція оголошувала план перехоплення – відео з місця подій

Увечері в суботу, 18 лютого, у Кривому Розі відкрили стрілянину у дворі багатоквартирного будинку. У місті було оголошено план-перехоплення.

Стрілянина сталася в районі житлового масиву Соцмістечко. Спершу про це повідомили місцеві телеграм-канали, пише 24 Канал.

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Що відомо про стрілянину

Повідомляється, що компанія чоловіків на BMW X5 щось не поділила із водієм іншої машини. Озброєні молоді люди відкрили вогонь із помпової зброї та травматичного пістолета. У місті було оголошено план-перехоплення.

Згодом з'явилася інформація про затримання стрільців у Кривому Розі.

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Що кажуть у поліції

Речниця обласної поліції Ганна Старчевська повідомила Суспільному, що невідомі відкрили вогонь в одному з районів міста. Вона зазначила, що всі учасники стрілянини встановленні.

Попередньо, причиною став конфлікт між місцевими жителями. Загиблих та поранених немає.

У поліції розповіли деталі затримання зловмисників. Інспектори терміново передали орієнтування у радіоефір. У місті оголосили план "Сирена".

На 95 кварталі патрульні помітили транспортний засіб Infinity без державного номера та зупинили його. В автомобілі перебували три чоловіки, які зізналися інспекторам, що скоїли правопорушення та зброя, із якої вони раніше здійснювали постріли, лежить у багажнику.

Патрульні провели поверхневий огляд авто та виявили у машині предмет, схожий на мисливську рушницю та предмет, схожий на травматичний пістолет.

Для подальшого встановлення усіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу.

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