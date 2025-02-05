Після цього поліція розпочала масштабні пошуки злочинців у тунелях метрополітену. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico.

Дивіться також Стрілянина у шведській школі: багато загиблих

Зупинено роботу кілької станції метро Брюсселя

Стрілянина сталася біля станції "Клемансо" в Андерлехті.

Співробітники метро розповіли, що довелося перервати роботу двох гілок метрополітену між станціями біля Європейського парламенту та в Андерлехті.

Також перебої були у функціонуванні трамвайних ліній.

Три станції були повністю закриті поліцією – "Брюссель Міді", "Делакруа" і "Клемансо".

Повідомлялося, що підозрювані можуть перебувати в тунелях метро. Це зафіксували камери спостереження.

Місцева поліція розповіла, що, на щастя, постраждалих унаслідок стрілянини немає.

А влада мешканцям та гостям Брюсселя для пересуванння містом порекомендувала скористатися альтернативними засобами транспорту. Зокрема, "використовувати лінії метро 1 і 5, а також інші автобусні та трамвайні лінії".