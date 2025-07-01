Невідомий стріляв у авто ветерана "Повернись живим": куля ледь не влучила в її сина

Ввечері 30 червня у Києві невідомий велосипедист відкрив вогонь по авто ветерана та керівниці інструкторського відділу "Повернись живим" Вікторії Дворецької. Куля ледь не влучила у її сина, який сидів у дитячому кріслі.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на допис Вікторії Дворецької. За її словами, інцидент стався близько 20:00 неподалік ринку "Виноградар".

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Куля ледь не влучила в сина ветерана під час стрілянини у Києві

Вона помітила, як чоловік на велосипеді спочатку бив по склу іншої машини, а згодом вистрілив у їх авто з предмета, схожого на зброю. Вогнепальний пристрій, ймовірно, був пневматичним пістолетом флоберного типу.

Постраждала викликала поліцію, яка швидко прибула на місце події. Зафіксовано відбитки та вилучено записи з камер відеоспостереження – велосипедиста вже розшукують правоохоронці.

Втім, як пояснила Дворецька, якщо нападника знайдуть, йому загрожує лише адміністративний штраф за статтею про дрібне хуліганство.

Вікторія наголосила, що є власницею зареєстрованої зброї і виступає за контрольований обіг зброї, але занепокоєна, що пневматичні пістолети, які легко купити в інтернеті, можуть ставати знаряддям хуліганських дій з мінімальними наслідками.

Жінка закликала свідків інциденту, які рухалися проспектом Свободи близько 20:00 30 червня, надати відеозаписи поліції.